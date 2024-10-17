Рютте запевнив, що Україна може розраховувати на НАТО

У членів НАТО є надзвичайне бажання й воля надати Україні все, що потрібно, щоб вести війну проти росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте для ЗМІ за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс не втратить єдність.

Ми не втратимо цю єдність. Ви можете на це розраховувати. Я говорив з усіма членами Альянсу і є надзвичайне бажання й воля надати Україні все, що потрібно, щоб вести війну проти росії - наголосив Рютте.

Додамо

Перед тим Зеленський зазначив, що "найголовніша зброя, яка в нас є, - це наш народ, наші люди".

"Я не перший раз чую такі питання, чи це реалістично (План перемоги - ред. ). Я впевнений в тому, що я вірю в людей, у наш народ…Найголовніша зброя, яка в нас є це наш народ, наші люди. Я думаю - це наша стратегічна зброя. Але ми втрачаємо наших людей і це проблема війни, особливо коли ми говоримо про довгу війну. Це велика трагедія для нас", - сказав Зеленський.

Він додав, що зміцнення України залежить не тільки від зброї певного типу, це залежить від волі.

"Якщо наші партнери не втратять свою єдність ми не програємо", - сказав Зеленський.

Буде великою помилкою: Зеленський про, те, якщо партнери не підтримають План перемоги

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс стоїть пліч-о-пліч з Україною як зараз, так і у майбутньому.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.