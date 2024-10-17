Рютте заверил, что Украина может рассчитывать на НАТО

У членов НАТО есть чрезвычайное желание и воля предоставить Украине все, что нужно, чтобы вести войну против россии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте для СМИ по итогам встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Я не первый раз слышу такие вопросы, реалистично ли это (План победы - ред.). Я уверен в том, что я верю в людей, в наш народ...Самое главное оружие, которое у нас есть, - это наш народ, наши люди. Я думаю - это наше стратегическое оружие. Но мы теряем наших людей и это проблема войны, особенно когда мы говорим о длинной войне. Это большая трагедия для нас", - сказал Зеленский.

Он добавил, что укрепление Украины зависит не только от оружия определенного типа, это зависит от воли.

"Если наши партнеры не потеряют свое единство мы не проиграем", - сказал Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс не потеряет единство.

"Мы не потеряем это единство. Вы можете на это рассчитывать. Я говорил со всеми членами Альянса и есть чрезвычайное желание и воля предоставить Украине все, что нужно, чтобы вести войну против россии", - подчеркнул Рютте.

Будет большой ошибкой: Зеленский о, том, то, если партнеры не поддержат План победы

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс стоит бок о бок с Украиной как сейчас, так и в будущем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.