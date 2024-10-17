Будет большой ошибкой: Зеленский о, том, то, если партнеры не поддержат План победы

Если партнеры не поддержат План победы - это будет большой ошибкой. Слабость Украины - это сила для россии. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.

План победы - это документ, который усиливает Украину. Первый пункт, например, это определенность для нашего общества. Будем ли мы в НАТО? Это зонтик безопасности. На практике мы видим, что это единственный надежный для всех нас. Поэтому, что будет, если наши партнеры не поддержат План? - сказал Зеленский.

Он отметил, что в плане есть оружие, экономическое усиление.

"Опять же определенность, что здесь будут инвестиции, что наши ресурсы будут защищены. Если не дадут, нам будет очень сложно. Слабость Украины - это сила для России. Я думаю, это будет большой ошибкой", - заявил Президент.

Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

Также План победы включает снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории РФ - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения.