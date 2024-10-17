Буде великою помилкою: Зеленський про, те, якщо партнери не підтримають План перемоги

Якщо партнери не підтримають План перемоги - це буде великою помилкою. Слабкість України - це сила для росії. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

План перемоги - це документ, який посилює Україну. Перший пункт, наприклад, це визначеність для нашого суспільства. Чи будемо ми в НАТО? Це безпекова парасолька. На практиці ми бачимо, що це єдина надійна для всіх нас. Тому, що буде, якщо наші партнери не підтримають План?