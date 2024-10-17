Буде великою помилкою: Зеленський про, те, якщо партнери не підтримають План перемоги
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що відмова партнерів підтримати План перемоги України буде помилкою. Він наголосив, що слабкість України - це сила для росії, і план містить важливі пункти щодо безпеки та економіки.
Якщо партнери не підтримають План перемоги - це буде великою помилкою. Слабкість України - це сила для росії. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.
План перемоги - це документ, який посилює Україну. Перший пункт, наприклад, це визначеність для нашого суспільства. Чи будемо ми в НАТО? Це безпекова парасолька. На практиці ми бачимо, що це єдина надійна для всіх нас. Тому, що буде, якщо наші партнери не підтримають План?
Він зазначив, що в плані є зброя, економічне посилення.
"Знову ж таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені. Якщо не дадуть, нам буде дуже складно. Слабкість України - це сила для росії. Я думаю, це буде великою помилкою", - заявив Президент.
Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз 16.10.24, 14:08 • 13670 переглядiв
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.
Також План перемоги включає зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території рф – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження.