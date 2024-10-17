Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, передает УНН.

Приглашение Украины в НАТО усилит нас дипломатически и приблизит к реальному и справедливому миру. Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и мы сделаем все, чтобы это произошло. Во время нашей встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили шаги, которые усилят Украину и помогут в нашей борьбе - заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил страны - члены Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.

"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО до следующего саммита НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - резюмировал Зеленский.

Рютте заверил, что Украина может рассчитывать на НАТО