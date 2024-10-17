Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  51130 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  68052 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  75912 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  74037 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  70766 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  80821 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  91855 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  112068 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  81668 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100720 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  112783 просмотра
Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

  •  29374 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  40304 просмотра
Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

  •  19897 просмотра
Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

  •  24454 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  112783 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  112068 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  138820 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  169570 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  152568 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  40304 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  111883 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  116617 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  104377 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  130611 просмотра
Актуальное
Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО - Зеленский

Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО - Зеленский

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 19:37  •  4608 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что приглашение в НАТО усилит страну дипломатически. Зеленский поблагодарил членов Альянса за помощь и рассчитывает на финансовую поддержку в размере 40 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, передает УНН.

Приглашение Украины в НАТО усилит нас дипломатически и приблизит к реальному и справедливому миру. Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и мы сделаем все, чтобы это произошло. Во время нашей встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили шаги, которые усилят Украину и помогут в нашей борьбе 

- заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил страны - члены Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.

"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО до следующего саммита НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - резюмировал Зеленский.

Рютте заверил, что Украина может рассчитывать на НАТО17 октября 2024, 18:50 • 7757 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
gaagaГаага
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина