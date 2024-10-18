Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО заставит путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепит дипломатические пути прекращения войны, поднимет моральный дух украинцев и заставит российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров. Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Мы не можем быть очень сильными, не получив приглашения, которое укрепит наши дипломатические пути прекращения войны. Эта война закончится, когда путин будет изолирован. Приглашение в НАТО поднимет моральный дух наших людей и наших солдат. Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это означает, что наши дети не будут гибнуть - сказал Зеленский.

Президент отметил, что присоединение Украины к НАТО имеет важное значение для того, чтобы привлечь путина к столу переговоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приглашение в НАТО усилит страну дипломатически.