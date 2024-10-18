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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 07:50  •  4288 просмотра

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Президент Зеленский заявил о готовности Украины рассматривать реальные мирные предложения от других стран. Он призвал западных чиновников открыто обсуждать идеи по обмену территорий на членство в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными, отметив, что западные чиновники, которые предлагают обменять территории на вступление в НАТО, не консультировались с ним.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, западные чиновники, которые предлагают соглашение, по которому Украина должна отдать России оккупированную территорию в обмен на вступление в НАТО, не консультировались с ним.

Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать мне. Призываю этих чиновников выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами

- сказал Зеленский.

По его словам, Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они «реальные», и не пытается подорвать поддержку страны.

«Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас», - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепит дипломатические пути прекращения войны, поднимет моральный дух украинцев и заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
financial-timesFinancial Times
natoNATO
braziliyaБразилия
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина