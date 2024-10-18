Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными, отметив, что западные чиновники, которые предлагают обменять территории на вступление в НАТО, не консультировались с ним.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, западные чиновники, которые предлагают соглашение, по которому Украина должна отдать России оккупированную территорию в обмен на вступление в НАТО, не консультировались с ним.

Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать мне. Призываю этих чиновников выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами