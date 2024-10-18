Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о готовности Украины рассматривать реальные мирные предложения от других стран. Он призвал западных чиновников открыто обсуждать идеи по обмену территорий на членство в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными, отметив, что западные чиновники, которые предлагают обменять территории на вступление в НАТО, не консультировались с ним.
Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.
Детали
Как заявил Зеленский, западные чиновники, которые предлагают соглашение, по которому Украина должна отдать России оккупированную территорию в обмен на вступление в НАТО, не консультировались с ним.
Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать мне. Призываю этих чиновников выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами
По его словам, Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они «реальные», и не пытается подорвать поддержку страны.
«Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас», - добавил Зеленский.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепит дипломатические пути прекращения войны, поднимет моральный дух украинцев и заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.