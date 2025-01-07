Европу могут заставить достичь соглашения с Россией - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что страны Европы вскоре могут оказаться под «сильным давлением» для достижения мирного соглашения с Россией.

Об этом он говорил во время выступления на Совещании послов Франции в Париже и написал в Х, передает УНН.

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Вскоре мы можем столкнуться со значительным давлением на заключение соглашения с Москвой. Но какой тип соглашения могла бы принять разумная Европа? Точно не такую, которая позволит москве восстановить силы. Европа значительно сильнее, чем думают российские лидеры. россия значительно слабее, чем считают многие европейцы - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что Украина заслуживает мира, но этот мир должен быть достигнут на справедливых условиях, а не через капитуляцию. Он отметил, что установление жестких временных ограничений для поддержки только будет стимулировать Россию продолжать войну.

Зато, по его словам, необходимо приложить максимум усилий, чтобы укрепить позиции Киева на предстоящих переговорах.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины справедливый мир, в частности, - это серьезные гарантии безопасности и сильная армия.

Подоляк недавно отверг предположение о переговорах с рф.