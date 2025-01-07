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Вже не 24 години, а 6 місяців: Трамп озвучив новий термін, за який сподівається закінчити війну

Київ • УНН

 • 48008 перегляди

Дональд Трамп заявив, що сподівається на завершення війни в Україні за 6 місяців, змінивши свою попередню заяву про 24 години. Він також визнав, що ситуація складніша, ніж припускав раніше.

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що сподівається, що війну проти України вийде закінчити за шість місяців. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

На запитання щодо термінів закінчення війни, Трамп відповів: "Сподіваюсь, що за шість місяців вийде".

Також під час пресконференції Трамп заявив, що війна росії в Україні зараз "набагато складніша" і може загостритися ще більше.

Окрім того, Трамп не думає, що "буде доречно" зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним до 20-го січня.

Доповнення

Раніше Трамп заявляв, що зможе закінчити війну за 24 години.

У грудні Трамп визнав, що закінчити війну, яку розпочала росія проти України складніше, ніж він припускав.

The Hill повідомляло, що Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв швидко знизити видатки, закінчити війну в Україні ще до вступу на посаду і використати тарифи для зміцнення американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп показав, що виконання цих обіцянок може виявитися не такою простою справою, як анонсувалось.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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