Трамп послабив свою риторику щодо передвиборчих обіцянок – The Hill

Обраний президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв швидко знизити видатки, закінчити війну в Україні ще до вступу на посаду і використати тарифи для зміцнення американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп показав, що виконання цих обіцянок може виявитися не такою простою справою, як анонсувалось. Про це пише The Hill, передає УНН.

У недавньому інтерв'ю в програмі "Meet the Press" Трамп заявив, що не може гарантувати, що тарифи не призведуть до зростання споживчих цін.

В інтерв'ю журналу Time, присвяченому нагороді "Людина року", він визнав, що важко знизити вартість продуктів після їх подорожчання.

На своїй першій після виборів пресконференції з маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, Трамп припустив, що припинення війни в Україні буде складнішим, ніж ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Як пише The Hill, у той час як демократи і критики звинуватили Трампа в тому, що він занизив очікування або дав зрозуміти, що не виконає свої передвиборчі обіцянки, його команда та інші союзники стверджували, що обраний президент переходить від розгонистої передвиборчої риторики до нюансів і реалій управління.

"Американський народ переобрав президента Трампа з величезним відривом, давши йому мандат на виконання обіцянок, які він давав під час передвиборчої кампанії. Він виконає їх", - ідеться в заяві майбутнього прессекретаря Білого дому.

Після інавгурації Трамп обіцяє "наймасштабнішу операцію з депортації" в історії США

Один із союзників Трампа стверджує, що обраний президент не суперечить своїм обіцянкам, даним під час передвиборчої кампанії, а скоріше відходить від риторики, характерної для передвиборчих кампаній.

Трамп зробив поліпшення економіки, і зокрема інфляції, основною частиною своєї кампанії за Білий дім у 2024 році. Він часто обрушувався на Білий дім Байдена за високу вартість продуктів харчування і часто говорив прихильникам, що знизить ціни завдяки збільшенню поставок енергоносіїв, що позначиться на загальних цінах.

"Ціни будуть знижуватися. Просто спостерігайте. Вони будуть знижуватися, і знижуватися швидко. Не тільки на страховку, на все", - сказав Трамп прихильникам у Північній Кароліні в серпні.

На мітингу в Пенсільванії напередодні дня виборів Трамп заявив, що голосування за нього означає, що "ваші продукти будуть дешевшими".

Але в коментарях для Time 25 листопада Трамп був більш обачним щодо своєї здатності знизити вартість продуктів. Відповідаючи на запитання, чи буде його президентство невдалим, якщо ціни не знизяться, Трамп сказав, що так не думає. "Послухайте, вони їх підняли. Я б хотів їх знизити. Важко опустити ціни, коли вони вже піднялися. Знаєте, це дуже важко", - сказав Трамп. "Але я думаю, що вони це зроблять. Я думаю, що енергія допоможе їх знизити. Я думаю, що кращий ланцюжок поставок призведе до їх зниження. Знаєте, ланцюжок поставок все ще порушений".

45% українців вважають, що перемога Трампа наближає мир - опитування

Демократи швидко відреагували на коментарі Трампа, заявивши, що це рівносильно невиконаній передвиборчій обіцянці ще до того, як він вступив на посаду.

"Кандидат Трамп обіцяв знизити ціни на продукти, але тепер, схоже, він навіть не збирається намагатися, - написала сенаторка Елізабет Воррен на соціальній платформі X.

Обраний президент також вів зухвалий тон щодо тарифів протягом усієї кампанії, даючи відсіч усім, хто припускав, що вони підвищать споживчі ціни, підірвуть економіку або відштовхнуть союзників, на яких обрушаться тарифи, зазначає The Hill.

Трамп заявив, що за його адміністрації в США буде лише дві статі