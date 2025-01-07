"Не думаю, що буде доречно": Трамп висловився про можливість зустрічі з путіним до інавгурації

Обраний президент США Дональд Трамп не думає, що "буде доречно" зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним до 20-го січня, передає УНН з посиланням на CNN.

На запитання про те, як скоро він планує зустрітися з президентом росії володимиром путіним, щоб обговорити війну в Україні, Трамп відповів: "Ну, я не можу вам цього сказати, але я знаю, що путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що буде доречно зустрічатися до 20-го числа, що я ненавиджу, тому що, як ви знаєте, кожен день людей - багато-багато молодих людей вбивають - солдатами".

Трамп заявив, що війна росії в Україні може "загостритися"

Потім Трамп заявив: "Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Я гарантую вам, якби я був президентом, ця війна ніколи б не сталася".

Уже до Великодня може з'явитися мирна угода між Україною та рф - ЗМІ

Раніше

Глава МЗС Польщі заявив про ймовірний тиск на європейські країни для укладення мирної угоди з росією.

Зеленський пояснив, що означає справедливий мир для України - це серйозні гарантії безпеки, сильна армія.