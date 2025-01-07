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"Не думаю, що буде доречно": Трамп висловився про можливість зустрічі з путіним до інавгурації

Київ • УНН

 • 38602 перегляди

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із путіним до 20 січня може бути недоречною. Трамп також підкреслив, що за його президентства війна в Україні не почалася б.

Обраний президент США Дональд Трамп не думає, що "буде доречно" зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним до 20-го січня, передає УНН з посиланням на CNN.

На запитання про те, як скоро він планує зустрітися з президентом росії володимиром путіним, щоб обговорити війну в Україні, Трамп відповів: "Ну, я не можу вам цього сказати, але я знаю, що путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що буде доречно зустрічатися до 20-го числа, що я ненавиджу, тому що, як ви знаєте, кожен день людей - багато-багато молодих людей вбивають - солдатами".

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