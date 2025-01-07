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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Не думаю, что будет уместно": Трамп высказался о возможности встречи с путиным до инаугурации

"Не думаю, что будет уместно": Трамп высказался о возможности встречи с путиным до инаугурации

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с путиным до 20 января может быть неуместной. Трамп также подчеркнул, что при его президентстве война на Украине не началась бы.

Избранный президент США Дональд Трамп не думает, что "будет уместно" встречаться с российским диктатором владимиром путиным до 20-го января, передает УНН со ссылкой на CNN.

На вопрос о том, как скоро он планирует встретиться с президентом россии владимиром путиным, чтобы обсудить войну в Украине, Трамп ответил: "Ну, я не могу вам этого сказать, но я знаю, что путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что будет уместно встречаться до 20-го числа, что я ненавижу, потому что, как вы знаете, каждый день людей - много-много молодых людей убивают - солдатами".

Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"7 янв. 2025, 17:36 • 10282 просмотра

Затем Трамп заявил: "Это война, которая никогда не должна была произойти. Я гарантирую вам, если бы я был президентом, эта война никогда бы не случилась".

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