"Не думаю, что будет уместно": Трамп высказался о возможности встречи с путиным до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп не думает, что "будет уместно" встречаться с российским диктатором владимиром путиным до 20-го января, передает УНН со ссылкой на CNN.

На вопрос о том, как скоро он планирует встретиться с президентом россии владимиром путиным, чтобы обсудить войну в Украине, Трамп ответил: "Ну, я не могу вам этого сказать, но я знаю, что путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что будет уместно встречаться до 20-го числа, что я ненавижу, потому что, как вы знаете, каждый день людей - много-много молодых людей убивают - солдатами".

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Затем Трамп заявил: "Это война, которая никогда не должна была произойти. Я гарантирую вам, если бы я был президентом, эта война никогда бы не случилась".

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