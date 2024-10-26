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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лауреат "Грэмми" Lil Durk арестован за заказное убийство во Флориде

Лауреат "Грэмми" Lil Durk арестован за заказное убийство во Флориде

Киев  •  УНН

11:04 • 2133 просмотра

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Рэпер Lil Durk обвиняется в организации убийства двоюродного брата Quando Rondo в 2022 году. Вместе с ним арестованы пять членов его команды "Only the Family", еще двое подозреваемых разыскиваются.

Лареат премии "Грэмми" репер Lil Durk был арестован во Флориде по федеральному обвинению в том, что он оплатил попытку убийства репера Quando Rondo в 2022 году на автозаправочной станции в Лос-Анджелесе, в результате которой погиб двоюродный брат рэпера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hollywood Reporter.

32-летний Lil Durk обвиняется в сговоре с целью совершения заказного убийства 24-летнего Савиая Робинсона - двоюродного брата Quando Rondo. Он был застрелен 19 августа 2022 года

Пять других членов чикагской рэп-командыLil Durk "Only the Family" или "OTF" также были арестованы, и еще как минимум двое могут быть арестованы, согласно поданным судебным документам. Durk был арестован в четверг вечером в Южной Флориде, когда он пытался бежать из страны, сообщает ФБР.

Агент ФБР Сара Коркоран заявила под присягой, что члены OTF "совершают насилие, включая убийства и нападения, по указанию Бэнкса и для поддержания своего статуса в OTF".

Za informatsiyeyu slidstva vony obstrilyaly mashynu, ale yikh holovna tsilʹ Quando Rondo vyzhyv.

По информации следствия, они обстреляли машину, но их главная цель -  Quando Rondo выжил.

Также правоохранительные органы считают, что мотивом стала месть за смерть друга Lil Durk - King Von, застреленного приближенным к Quando Rondo в ночном клубе Атланты в ноябре 2020 года после того, как Von и Rondo подрались.

Справочно

Lil Durk, настоящее имя которого Дёрк Бэнкс, в начале этого года получил премию "Грэмми" за лучшее мелодичное рэп-исполнение за песню "All My Life", в которой принял участие Джей Коул. Он также был трижды номинирован на премию и выступал в качестве исполнителя на треке Дрейка "Laugh Now Cry Later". 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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