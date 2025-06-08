В Соломенском районе Киева приостановлены аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева временно приостановлены аварийно-восстановительные работы после вражеского обстрела. С начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций.
В Соломенском районе Киева аварийно-восстановительные работы приостановлены. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение столичного Главного управления ГСЧС.
Детали
Отмечается, что проведен разбор конструкций здания. С начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций.
Всего к ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены 134 спасателя и 50 единиц техники
В ГСЧС добавили, что работы будут возобновлены уже в воскресенье.
Напомним
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку на Киев и столичный регион с применением баллистических ракет и дронов. Пострадали 32 человека, в том числе 2 детей. Среди спасателей - 16 пострадавших, трое чрезвычайников погибли.
В результате обстрела были повреждены пути киевского метро и полотно железной дороги.
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