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В Соломенском районе Киева приостановлены аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В Соломенском районе Киева временно приостановлены аварийно-восстановительные работы после вражеского обстрела. С начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций.

В Соломенском районе Киева приостановлены аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян

В Соломенском районе Киева аварийно-восстановительные работы приостановлены. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение столичного Главного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что проведен разбор конструкций здания. С начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций.

Всего к ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены 134 спасателя и 50 единиц техники

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работы будут возобновлены уже в воскресенье.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку на Киев и столичный регион с применением баллистических ракет и дронов. Пострадали 32 человека, в том числе 2 детей. Среди спасателей - 16 пострадавших, трое чрезвычайников погибли.

В результате обстрела были повреждены пути киевского метро и полотно железной дороги.

Удар КАБами по Харькову: количество жертв возросло, в реанимации двое в тяжелом состоянии08.06.25, 00:24 • 546 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев
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