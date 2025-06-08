Удар КАБами по Харькову: количество жертв возросло, в реанимации двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате вражеской атаки КАБами по Харькову умер 62-летний мужчина. Еще два человека находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в больнице скончался 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии.
Еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Он добавил, что сейчас врачи борются за их жизни.
Напомним
Накануне около 17:35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. Погибла 30-летняя женщина.
Впоследствии председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уточнил, что в результате удара рф по детской железной дороге в Харькове погибла молодая руководительница заведения, еще четверо сотрудников ранены.
Массированная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек, 21 ранен: показали последствия07.06.25, 10:23 • 40987 просмотров