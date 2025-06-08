Удар КАБами по Харькову: количество жертв возросло, в реанимации двое в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в больнице скончался 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии - написал Синегубов.

Он добавил, что сейчас врачи борются за их жизни.

Напомним

Накануне около 17:35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. Погибла 30-летняя женщина.

Впоследствии председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уточнил, что в результате удара рф по детской железной дороге в Харькове погибла молодая руководительница заведения, еще четверо сотрудников ранены.

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