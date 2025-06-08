Удар КАБами по Харкову: кількість жертв зросла, в реанімації двоє у важкому стані

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

За його словами, в лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані.

Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані