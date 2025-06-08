Удар КАБами по Харкову: кількість жертв зросла, в реанімації двоє у важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки КАБами по Харкову помер 62-річний чоловік. Ще двоє людей знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, в лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані.
Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані
Він додав, що нині лікарі борються за їхні життя.
Нагадаємо
Напередодні близько 17:35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Загинула 30-річна жінка.
Згодом голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський уточнив, що в результаті удару рф по дитячій залізниці у Харкові загинула молода керівниця закладу, ще четверо співробітників поранено.
Масована атака рф на Харків забрала життя трьох людей, 21 поранений: показали наслідки07.06.25, 10:23 • 40988 переглядiв