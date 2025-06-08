У Солом'янському районі Києва призупинено аварійно-відновлювальні роботи на місці удару росіян
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва тимчасово призупинено аварійно-відновлювальні роботи після ворожого обстрілу. З початку робіт вивезено 1920 тонн сміття та будівельних конструкцій.
У Солом'янському районі Києва аварійно-відновлювальні роботи призупинено. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичного Головного управління ДСНС.
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Зазначається, що проведено розбір конструкцій будівлі. З початку робіт вивезено 1920 тонн сміття та будівельних конструкцій.
Всього до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 134 рятувальники та 50 одиниць техніки
У ДСНС додали, що роботи буде відновлено вже у неділю.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ та столичний регіон із застосуванням балістичних ракет і дронів. Постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей. Серед рятувальників - 16 постраждалих, троє надзвичайників загинули.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії київського метро та полотно залізниці.
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