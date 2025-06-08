У Солом'янському районі Києва призупинено аварійно-відновлювальні роботи на місці удару росіян

У Солом'янському районі Києва аварійно-відновлювальні роботи призупинено. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичного Головного управління ДСНС.

Зазначається, що проведено розбір конструкцій будівлі. З початку робіт вивезено 1920 тонн сміття та будівельних конструкцій.

Всього до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 134 рятувальники та 50 одиниць техніки