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Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел
12:58 • 8770 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

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Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Киев • УНН

 • 8520 просмотра

Коордштаб заявил, что рф подала списки на обмен, которые не соответствуют согласованным категориям. Украина призвала россию прекратить манипуляции и вернуться к конструктивной работе.

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел. Так в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отреагировали на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, передает УНН.

Детали

В Коордштабе отмечают, что в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях - репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

Что касается обмена пленных - Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжело больные, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и в настоящее время следующий шаг ожидается от российской стороны. Что касается репатриации тел - действительно была достигнута договоренность. Дата - не была согласована. Зато вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса

- говорится в сообщении.

Однако, по данным Коордштаба, вместо конструктивного диалога украинская сторона снова сталкивается с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях.

Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок. Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни

- резюмировали в Коордштабе.

Ранее

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Стамбул
Украина
Tesla
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