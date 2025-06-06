$41.470.01
47.380.18
ukenru
Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации
Эксклюзив
18:07 • 2914 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

17:00 • 21558 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
15:42 • 31087 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
13:00 • 83974 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 77685 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 93202 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 130712 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 165244 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 120079 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 101068 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.9м/с
67%
750мм
Популярные новости

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

6 июня, 09:26 • 47698 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 91170 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

6 июня, 11:38 • 54547 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 11:45 • 114217 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 79342 просмотра
публикации

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

14:47 • 37178 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

14:30 • 39060 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 79686 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 83950 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 11:45 • 114543 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

17:00 • 21558 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 91410 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 142815 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 105223 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 146043 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

Киев • УНН

 • 2392 просмотра

Украина сталкивается с проблемами закупки запчастей к советской технике из-за сертификационных барьеров и ограничений. Импорт из рф запрещен, что усложняет обслуживание военной техники.

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

В условиях полномасштабной войны Украина ежедневно вынуждена искать пути для поддержания боеспособности собственной военной техники и авиации. Особенно сложной остается ситуация с поставкой и закупкой запчастей к советским образцам вооружения, часть которых до сих пор хранится на складах даже в странах ЕС, пишет УНН.

Детали

Закупка комплектующих для нужд украинской военной техники и авиации в частности – это не только логистическое, но и законодательное испытание. Формально приобрести советские запчасти в странах-партнерах возможно, но, фактически, эта процедура усложняется сертификационными барьерами, ограничениями на уровне межгосударственного сотрудничества, а также потребностью в получении ряда разрешений.

Определенное оборудование – оптика, прицелы – требует официальных подтверждений об использовании именно для армии. Без таких документов даже частные поставщики не рискуют осуществлять продажу 

– объясняет военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, украинские компании, занимающиеся ремонтом и переоснащением, часто вынуждены покупать дорогие комплектующие партиями, даже если потребность – единичная.

Прицел для гаубицы стоит 10-12 тысяч евро, и это расходный материал. Оптика – первое, что теряется во время обстрелов. Ее не продают поштучно – только партиями. Это создает дополнительную финансовую нагрузку 

– отмечает эксперт.

Даже в случае с западной техникой, на которую Украина сейчас активно пытается переходить, ситуация не менее сложная. Двигатели и агрегаты производятся исключительно для конкретной военной техники. Однако, в отличие от советских образцов, их приобрести легче – при условии наличия соответствующего финансирования.

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира03.06.25, 14:55 • 258547 просмотров

Украинские предприятия постепенно наращивают возможности по производству в рамках импортозамещения, но имеющихся мощностей и ресурсов не всегда достаточно для закрытия дефицитных деталей и комплектующих. 

Спрос просто бешеный. К западной технике много боеприпасов, она более защищена. Поэтому ее активно используют на фронте и, соответственно, нужны запчасти. Часть производства мы уже развернули, но союзники не всегда справляются с логистикой. И здесь каждая задержка – риск для армии 

– отмечает Нарожный.

В целом ситуация с обеспечением военной техники и авиации – системная проблема, требующая комплексного подхода. Юридические механизмы, стандарты закупок, сотрудничество с партнерами – все это должно быть четко отрегулировано. Ведь именно от доступности запчастей – в частности, советского производства – сегодня зависит оперативная способность украинской армии.

Кабинет министров Украины принял несколько важных постановлений, запрещающих ввоз товаров из россии. Это часть экономических санкций в ответ на российскую агрессию.

Ключевые документы:

  • 30 декабря 2015 г., постановление №1147 – первый запрет на импорт товаров из россии;
    • 9 апреля 2022 г., постановление №426 - после начала полномасштабной войны импорт из россии полностью запрещен;
      • 30 мая 2023 г., постановление №545 – расширен список запрещенных товаров;
        • 6 июня 2023 г., постановление №577 – уточнено, что запрет касается и энергетических ресурсов;
          • 31 октября 2023 г., постановление №1133 – изменены правила лицензирования импорта и экспорта некоторых товаров.

            Из-за этих ограничений запрещено ввозить в Украину любые товары военного назначения из рф или даже те, которые были изготовлены еще во времена СССР. Это касается, в частности, запчастей к самолетам и вертолетам. Даже если такие детали поступают из Европы, импортер может быть обвинен в сотрудничестве с врагом. Такие операции также блокирует банковский финансовый мониторинг.

            Что это значит на практике? Без изменений в постановлениях, где четко указан источник происхождения товаров (рф или беларусь), невозможно обслуживать не только военную, но и часть гражданской авиатехники, которую используют украинские частные авиакомпании.

            Таким образом ситуация с обеспечением украинской военной техники и авиации запчастями остается сложной и требует стратегического подхода. Несмотря на развитие внутреннего производства и импортозамещения, дефицит комплектующих сохраняется, особенно на фоне активного использования техники на фронте. Без обновления нормативной базы в соответствии с военными реалиями армия и в дальнейшем ежедневно будет подвергаться критическим вызовам, ослабляющим обороноспособность страны. Поэтому необходимо четкое сотрудничество между государством, оборонным бизнесом и международными партнерами. Только скоординированные действия помогут преодолеть барьеры, ускорить поставки деталей и снизить риски технических сбоев. 

            Напомним

            Эксперты отмечают, что большинство украинского авиапарка, особенно военного, в процессе обслуживания и ремонта требует специфических комплектующих, доступ к которым часто является ограниченным или полностью утрачен. Несмотря на то, что такие детали и без того сложно найти, предприятия сталкиваются с дополнительными юридическими барьерами и формальным блокированием поставок со стороны регуляторных органов. Речь идет, в частности, о запчастях советского или российского производства 90-х годов, которые десятилетиями хранились на складах в странах ЕС. В то же время военные нужды остаются насущными и требуют оперативных решений для обеспечения обороноспособности государства. Представители авиационной отрасли отмечают: без четких шагов со стороны государства и законодательного разрешения на импорт старых комплектующих из третьих стран Украина рискует потерять не только авиационную инфраструктуру, но и специалистов, обеспечивающих функционирование как гражданской, так и военной авиации.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            ВойнаТехнологии
            Беларусь
            Европейский Союз
            Украина
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9