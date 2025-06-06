Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

В условиях полномасштабной войны Украина ежедневно вынуждена искать пути для поддержания боеспособности собственной военной техники и авиации. Особенно сложной остается ситуация с поставкой и закупкой запчастей к советским образцам вооружения, часть которых до сих пор хранится на складах даже в странах ЕС, пишет УНН.

Детали

Закупка комплектующих для нужд украинской военной техники и авиации в частности – это не только логистическое, но и законодательное испытание. Формально приобрести советские запчасти в странах-партнерах возможно, но, фактически, эта процедура усложняется сертификационными барьерами, ограничениями на уровне межгосударственного сотрудничества, а также потребностью в получении ряда разрешений.

Определенное оборудование – оптика, прицелы – требует официальных подтверждений об использовании именно для армии. Без таких документов даже частные поставщики не рискуют осуществлять продажу – объясняет военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, украинские компании, занимающиеся ремонтом и переоснащением, часто вынуждены покупать дорогие комплектующие партиями, даже если потребность – единичная.

Прицел для гаубицы стоит 10-12 тысяч евро, и это расходный материал. Оптика – первое, что теряется во время обстрелов. Ее не продают поштучно – только партиями. Это создает дополнительную финансовую нагрузку – отмечает эксперт.

Даже в случае с западной техникой, на которую Украина сейчас активно пытается переходить, ситуация не менее сложная. Двигатели и агрегаты производятся исключительно для конкретной военной техники. Однако, в отличие от советских образцов, их приобрести легче – при условии наличия соответствующего финансирования.

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Украинские предприятия постепенно наращивают возможности по производству в рамках импортозамещения, но имеющихся мощностей и ресурсов не всегда достаточно для закрытия дефицитных деталей и комплектующих.

Спрос просто бешеный. К западной технике много боеприпасов, она более защищена. Поэтому ее активно используют на фронте и, соответственно, нужны запчасти. Часть производства мы уже развернули, но союзники не всегда справляются с логистикой. И здесь каждая задержка – риск для армии – отмечает Нарожный.

В целом ситуация с обеспечением военной техники и авиации – системная проблема, требующая комплексного подхода. Юридические механизмы, стандарты закупок, сотрудничество с партнерами – все это должно быть четко отрегулировано. Ведь именно от доступности запчастей – в частности, советского производства – сегодня зависит оперативная способность украинской армии.

Кабинет министров Украины принял несколько важных постановлений, запрещающих ввоз товаров из россии. Это часть экономических санкций в ответ на российскую агрессию.

Ключевые документы:

30 декабря 2015 г., постановление №1147 – первый запрет на импорт товаров из россии;

9 апреля 2022 г., постановление №426 - после начала полномасштабной войны импорт из россии полностью запрещен;

30 мая 2023 г., постановление №545 – расширен список запрещенных товаров;

6 июня 2023 г., постановление №577 – уточнено, что запрет касается и энергетических ресурсов;

31 октября 2023 г., постановление №1133 – изменены правила лицензирования импорта и экспорта некоторых товаров.

Из-за этих ограничений запрещено ввозить в Украину любые товары военного назначения из рф или даже те, которые были изготовлены еще во времена СССР. Это касается, в частности, запчастей к самолетам и вертолетам. Даже если такие детали поступают из Европы, импортер может быть обвинен в сотрудничестве с врагом. Такие операции также блокирует банковский финансовый мониторинг.

Что это значит на практике? Без изменений в постановлениях, где четко указан источник происхождения товаров (рф или беларусь), невозможно обслуживать не только военную, но и часть гражданской авиатехники, которую используют украинские частные авиакомпании.

Таким образом ситуация с обеспечением украинской военной техники и авиации запчастями остается сложной и требует стратегического подхода. Несмотря на развитие внутреннего производства и импортозамещения, дефицит комплектующих сохраняется, особенно на фоне активного использования техники на фронте. Без обновления нормативной базы в соответствии с военными реалиями армия и в дальнейшем ежедневно будет подвергаться критическим вызовам, ослабляющим обороноспособность страны. Поэтому необходимо четкое сотрудничество между государством, оборонным бизнесом и международными партнерами. Только скоординированные действия помогут преодолеть барьеры, ускорить поставки деталей и снизить риски технических сбоев.

Напомним

Эксперты отмечают, что большинство украинского авиапарка, особенно военного, в процессе обслуживания и ремонта требует специфических комплектующих, доступ к которым часто является ограниченным или полностью утрачен. Несмотря на то, что такие детали и без того сложно найти, предприятия сталкиваются с дополнительными юридическими барьерами и формальным блокированием поставок со стороны регуляторных органов. Речь идет, в частности, о запчастях советского или российского производства 90-х годов, которые десятилетиями хранились на складах в странах ЕС. В то же время военные нужды остаются насущными и требуют оперативных решений для обеспечения обороноспособности государства. Представители авиационной отрасли отмечают: без четких шагов со стороны государства и законодательного разрешения на импорт старых комплектующих из третьих стран Украина рискует потерять не только авиационную инфраструктуру, но и специалистов, обеспечивающих функционирование как гражданской, так и военной авиации.