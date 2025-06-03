От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира.

Украина уже начала системный переход от советских образцов вооружения к стандартам НАТО, однако этот процесс остается непростым и сопровождается многочисленными вызовами – в частности, в сфере ремонта техники и обеспечения ее необходимыми комплектующими. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Згурец в эксклюзивном комментарии для УНН.

У нас все образцы вооружения, если речь идет об артиллерийских системах или бронетехнике советского производства, поставлялись от европейских партнеров, и, условно говоря, именно от них мы получили запасные части. Когда речь заходит о других образцах, в частности авиационной технике, составляющие для ремонта МиГ-29 и Су-27, мы так же ищем их в Европе или в африканских странах, где эти образцы до сих пор используются, особенно если речь идет о ключевых элементах. Если говорить о комплексах ПВО, С-300, то ракеты к ним мы также ищем за рубежом. Однако сейчас это почти невозможно – отметил Сергей Згурец.

Сейчас, по словам эксперта, украинская сторона внедряет решения, которые позволяют определенным образом адаптировать критически необходимые комплексы и системы, а также отсутствующие комплектующие к имеющейся материально-технической базе. В то же время необходимые элементы активно выискиваются везде, где это возможно.

"До определенного периода, как ни странно, это был Китай. Потому что мы, так сказать, поставляли отдельные электронные компоненты для тех самолетов, которые поставлялись в Китай. В частности – некоторые усилители, касающиеся работы эвакуационных комплексов. Для самолетов нужны локаторы, "глаза", целый перечень уникальных элементов, производство которых было крайне сложным. Частично мы развернули их производство на наших предприятиях, но также пытались получать их из Китая. Что-то удавалось получить, что-то – нет. Это было и остается одним из самых сложных направлений", – пояснил военный эксперт.

Эксперт отмечает, что передача МиГ-29 из Польши и других стран несколько улучшила ситуацию, ведь часть самолетов получали в формате, пригодном для разукомплектования на запчасти. В то же время по Су-27 ситуация сложнее из-за ограниченного количества таких машин в мире – сейчас потребности покрываются преимущественно за счет украинских предприятий. Похожие трудности возникают и с комплексами С-300 и "Бук", поскольку их электронная база производилась исключительно в россии. Частичное решение проблемы обеспечивали поставки из Польши, Румынии и Казахстана. В случае с бронетехникой комплектующие искали даже в странах Африки и Азии. Эксперт отмечает, что сейчас сложности так или иначе возникают со всеми видами техники, которая требует разнопрофильного обслуживания.

"Техники для ремонта очень много – есть как старые, так и новые образцы, парки чрезвычайно разнообразны. Это крайне сложные ремонтно-логистические процессы – начиная от американской техники, европейской и любой другой", – подчеркнул Сергей Згурец.

Подводя итог, эксперт отметил, что время советской техники постепенно уходит. Полномасштабная война стала для Украины точкой перехода на европейские и отечественные образцы вооружения, а также на стандарты НАТО. Это движение является системным и последовательным. С началом полномасштабной войны поставки от международных партнеров активизировались, и сейчас это устойчивый процесс, который не вызывает сомнений. Остаются лишь вопросы времени и масштабов перехода.

Таким образом, переход Украины от советских к западным образцам вооружения является не только требованием времени, но и стратегической необходимостью. В то же время важно, чтобы этот процесс происходил постепенно и параллельно с развитием собственного военно-промышленного комплекса, в частности авиационного производства. Украина должна сохранить и переосмыслить свое имеющееся техническое наследие, создавая современные образцы на основе советских наработок. Иначе существует риск усиления критической зависимости от иностранного вооружения.

Напомним

Эксперты отмечают, что большинство украинского авиапарка, особенно военного, в процессе обслуживания и ремонта требует специфических комплектующих, доступ к которым часто является ограниченным или полностью утрачен. Несмотря на то, что такие детали и без того сложно найти, предприятия сталкиваются с дополнительными юридическими барьерами и формальной блокировкой поставок со стороны регуляторных органов. Речь идет, в частности, о запчастях советского или российского производства 90-х годов, которые десятилетиями хранились на складах в странах ЕС. В то же время военные потребности остаются насущными и требуют оперативных решений для обеспечения обороноспособности государства. Представители авиационной отрасли отмечают: без четких шагов со стороны государства и законодательного разрешения на импорт старых комплектующих из третьих стран Украина рискует потерять не только авиационную инфраструктуру, но и специалистов, которые обеспечивают функционирование как гражданской, так и военной авиации.