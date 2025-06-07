Трамп грозит Маску "серьезными последствиями" в случае поддержки демократов
Киев • УНН
Дональд Трамп предупредил Илона Маска о последствиях, если тот будет финансировать Демократическую партию. Трамп также обвинил Маска в неуважении к должности президента США.
Президент США Дональд Трамп предупредил о "серьезных последствиях" для технологического магната Илона Маска в случае, если тот начнет финансировать Демократическую партию. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.
Детали
"Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - сказал глава Белого дома в интервью изданию.
Также Трамп сообщил, что не намерен восстанавливать отношения с предпринимателем. По словам президента США, он слишком занят другими делами. Он также обвинил Маска в "неуважении к должности президента".
Я считаю, что это очень плохо, потому что он очень пренебрежительный. Вы не можете не уважать должность президента
Он подчеркнул, что не имеет желания налаживать свои отношения с Маском.
Контекст
По информации NBC News, миллиардер планирует "идти до конца" и "обязательно поддержит демократов, если понадобится". Об этом заявил советник бизнесмена на условиях анонимности.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.
Трамп заявил, что Маск съехал с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.
Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".
В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичной ссоры между Трампом и Маском.
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