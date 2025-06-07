Трамп погрожує Маску "серйозними наслідками" у разі підтримки демократів

Президент США Дональд Трамп попередив про "серйозні наслідки" для технологічного магната Ілона Маска у випадку, якщо той почне фінансувати Демократичну партію. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

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"Якщо він це зробить, йому доведеться зіткнутися з дуже серйозними наслідками", - сказав глава Білого дому в інтерв’ю виданню.

Також Трамп повідомив, що не має наміру відновлювати відносини із підприємцем. За словами президента США, він надто зайнятий іншими справами. Він також звинуватив Маска в "неповазі до посади президента".

Я вважаю, що це дуже погано, тому що він дуже зневажливий. Ви не можете не поважати посаду президента - зазначив Трамп.

Він підкреслив, що не має бажання налагоджувати свої стосунки з Маском.

Контекст

За інформацією NBC News, мільярдер планує "йти до кінця" і "обов'язково підтримає демократів, якщо знадобиться". Про це заявив радник бізнесмена на умовах анонімності.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента США.

Трамп заявив, що Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Ілон Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна".

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між Трампом та Маском.

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