"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск робить "величезну помилку", нападаючи на американського лідера Дональда Трампа, і висловив сподівання, що мільярдер повернеться до команди після публічної ворожнечі, яка розгорнулася, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"Я завжди буду вірним президенту і сподіваюся, що Ілон зрештою повернеться до команди", – сказав Венс в інтерв'ю подкасту "This Past Weekend with Theo Von", випущеному в суботу. "Можливо, зараз це неможливо, бо він став таким ядерним, але я сподіваюся, що це можливо".

Додамо

Маск допоміг обрати Трампа та Венса у 2024 році та очолив Департамент ефективності уряду, що призвело до скорочення витрат, але поки що не виправдало початкових обіцянок керівника Tesla Inc.

Політичний альянс Трампа та Маска розпався у четвер після того, як Маск розкритикував законопроект про податкову та видаткову політику, підтриманий президентом. Двоє чоловіків обмінялися жартами, які стали особистими в соціальних мережах, вражаючи глядачів у Вашингтоні та на Уолл-стріт.

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Хоча Венс опублікував на X допис на підтримку Трампа, сказавши, що він "пишається тим, що стоїть поруч із президентом", і похвалив його за те, що він "зробив більше, ніж будь-хто за своє життя, щоб заслужити довіру руху, який він очолює", інтерв'ю з Воном стало його першим прямим коментарем щодо Маска з моменту спалаху сварки.

За словами особи, знайомої з ситуацією, яка поділилася деталями на умовах анонімності, президент заохочував Венса дипломатично поговорити про Маска перед його появою в подкасті.

"Президент не вважає, що йому потрібно бути в кровній ворожнечі з Ілоном Маском, і я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре", – сказав Венс.

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Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента США.

Трамп заявив, що Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Ілон Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна".

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між Трампом та Маском.