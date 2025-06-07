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Шахед-136

ВСУ уничтожили три установки "Искандер" на территории рф – Зеленский

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Украинские военные уничтожили позиции россиян, с которых обстреливали Украину. Также сбили российский самолет Су-35 и повредили военные вертолеты.

ВСУ уничтожили три установки "Искандер" на территории рф – Зеленский

Силы обороны Украины на днях уничтожили три установки "Искандер" на территории российской федерации. Об этом в вечернем обращении рассказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он заслушал доклад министра обороны Рестема Умерова и главнокогмандующего ВСУ Александра Сырского.

Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян – именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" – это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждение их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите – каждое осложнение для россии имеет значение для нас.

- сказал глава государства.

В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника06.06.25, 10:40 • 4584 просмотра

Он отметил, что в Киеве сознательны того, что россияне пробуют сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению.

Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило россию зайти в переговорный процесс, давление может заставить россию стать реалистом в процессе переговоров. Именно в результате давления это возможно, и прежде всего санкций на российскую нефть и на тех, кто с россией до сих пор торгует. россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо додавить их до этого

- подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые "именно в этом нам помогают – в новых ограничениях россии, в новых санкциях".

"Пожалуйста, не молчите о том, что реально происходит, и давайте вместе работать на реальный результат дипломатии. Не на слова, на мир. Впереди саммиты Юго-Восточной Европы, "Группы семи", саммит НАТО, другие международные события – все это может помочь, должно помочь спасению жизней и приближению мира", - резюмировал Президент.

Напомним

Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Под москвой горит склад с топливом: прогремели взрывы, площадь пожара возросла до 20 тыс. квадратных метров07.06.25, 20:18 • 4400 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Рустем Умєров
9К720 Искандер
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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