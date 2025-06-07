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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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ЗСУ знищили три установки "Іскандер" на території рф – Зеленський

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

Українські військові знищили позиції росіян, з яких обстрілювали Україну. Також збили російський літак Су-35 та пошкодили військові вертольоти.

ЗСУ знищили три установки "Іскандер" на території рф – Зеленський

Сили оборони України днями знищили три установки "Іскандер" на території російської федерації. Про це у вечірньому зверненні розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він заслухав допвідь міністра оборони Рестема Умєрова та головнокогмандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для росії має значення для нас.

- сказав глава держави.

У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника06.06.25, 10:40 • 4594 перегляди

Він зазначив, що у Києві свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску.

Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з росією досі торгує. росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього

- підкреслив Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які "саме в цьому нам допомагають – у нових обмеженнях росії, у нових санкціях".

"Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається, і давайте разом працювати на реальний результат дипломатії. Не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, "Групи семи", саміт НАТО, інші міжнародні події – усе це може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Умєров Рустем Енверович
Іскандер (ОТРК)
Сирський Олександр Станіславович
Володимир Зеленський
Україна
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