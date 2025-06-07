ЗСУ знищили три установки "Іскандер" на території рф – Зеленський

Сили оборони України днями знищили три установки "Іскандер" на території російської федерації. Про це у вечірньому зверненні розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, він заслухав допвідь міністра оборони Рестема Умєрова та головнокогмандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для росії має значення для нас.