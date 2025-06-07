ЗСУ знищили три установки "Іскандер" на території рф – Зеленський
Київ • УНН
Українські військові знищили позиції росіян, з яких обстрілювали Україну. Також збили російський літак Су-35 та пошкодили військові вертольоти.
Сили оборони України днями знищили три установки "Іскандер" на території російської федерації. Про це у вечірньому зверненні розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, він заслухав допвідь міністра оборони Рестема Умєрова та головнокогмандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для росії має значення для нас.
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Він зазначив, що у Києві свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску.
Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з росією досі торгує. росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього
Він подякував усім партнерам, які "саме в цьому нам допомагають – у нових обмеженнях росії, у нових санкціях".
"Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається, і давайте разом працювати на реальний результат дипломатії. Не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, "Групи семи", саміт НАТО, інші міжнародні події – усе це може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру", - резюмував Президент.
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