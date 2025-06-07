Під москвою палає склад із паливом: пролунали вибухи, площа пожежі зросла до 20 тис. квадратів

У підмосковному Пушкіно спалахнула пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Як повідомляє російський Mash, вибухнули газові балони, площа пожежі сягає 20 тисяч квадратів, передає УНН.

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За даними Mash, зайнялась будівля на Новій вулиці. Усередині - легкозаймисті рідини в бочках, газові балони та піддони. Вогонь швидко поширюється.

Згодом стало відомо, що на складі вибухнули газові балони.

Третій склад також під загрозою займання рятувальники намагаються не допустити переходу вогню.

Наразі відомо, що площа пожежі збільшилася до 20 тисяч квадратів. Ранг підвищили до 4. На місце готується вилетіти авіація для гасіння.

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