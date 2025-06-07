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Под москвой горит склад с топливом: прогремели взрывы, площадь пожара возросла до 20 тыс. квадратных метров

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Пушкино московской области вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров, есть угроза новых взрывов.

Под москвой горит склад с топливом: прогремели взрывы, площадь пожара возросла до 20 тыс. квадратных метров

В подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Как сообщает российский Mash, взорвались газовые баллоны, площадь пожара достигает 20 тысяч квадратов, передает УНН.

Детали

По данным Mash, загорелось здание на Новой улице. Внутри - легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. Огонь быстро распространяется.

Впоследствии стало известно, что на складе взорвались газовые баллоны.

Третий склад также под угрозой возгорания, спасатели пытаются не допустить перехода огня.

В настоящее время известно, что площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратов. Ранг повысили до 4. На место готовится вылететь авиация для тушения.

В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона07.06.25, 17:18 • 2024 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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