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Лауреата "Греммі" Lil Durk заарештовано за замовне вбивство у Флориді

Київ • УНН

 • 21156 перегляди

Репера Lil Durk звинувачують в організації вбивства двоюрідного брата Quando Rondo 2022 року. Разом із ним заарештовано п'ятьох членів його команди «Only the Family», ще двох підозрюваних розшукують.

Лауреата "Греммі" Lil Durk заарештовано за замовне вбивство у Флориді

Лареат премії «Греммі» репер Lil Durk був заарештований у Флориді за федеральним звинуваченням у тому, що він оплатив спробу вбивства репера Quando Rondo 2022 року на автозаправній станції в Лос-Анджелесі, внаслідок якої загинув двоюрідний брат репера. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hollywood Reporter.

32-річного Lil Durk звинувачують у змові з метою скоєння замовного вбивства 24-річного Савіая Робінсона - двоюрідного брата Quando Rondo. Він був застрелений 19 серпня 2022 року

П'ятьох інших членів чиказької реп-команди Lil Durk «Only the Family» або «OTF» також заарештували, і ще щонайменше двох можуть заарештувати, згідно з поданими судовими документами. Durk був заарештований у четвер увечері в Південній Флориді, коли він намагався втекти з країни, повідомляє ФБР.

Агентка ФБР Сара Коркоран заявила під присягою, що члени OTF «вчиняють насильство, включно з убивствами і нападами, за вказівкою Бенкса і для підтримки свого статусу в OTF».

За інформацією слідства вони обстругали машину, але їхня головна ціль - Квандо Рондо вижив.

За інформацією слідства, вони обстріляли машину, але їхня головна мета -  Quando Rondo вижив.

Також правоохоронні органи вважають, що мотивом стала помста за смерть друга Lil Durk - King Von, застреленого наближеним до Quando Rondo в нічному клубі Атланти в листопаді 2020 року після того, як Von і Rondo побилися.

Довідково

Lil Durk, справжнє ім'я якого Дьорк Бенкс, на початку цього року здобув премію «Греммі» за найкраще мелодійне реп-виконання за пісню «All My Life», у якій взяв участь Джей Коул. Він також був тричі номінований на премію і виступав як виконавець на треку Дрейка «Laugh Now Cry Later». 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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