Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Разоблачение депутата на взятке сегодня уже никого не удивляет — в Верховной Раде таких хватает. Однако, время от времени, их все же лишают мандатов. Но история народного избранника Сергея Кузьминых выделяется на этом фоне. В 2022 году НАБУ задержало его при получении взятки в размере полумиллиона гривен. Прошло три года, а Кузьминых до сих пор на свободе, не осужден и регулярно не появляется на судебные заседания, пишет УНН.

Более того — однажды нардеп явился в суд без... паспорта, чтобы формально сорвать рассмотрение дела. В целом он уже 22 раза срывал заседания суда. При том, что всего состоялось 86 судебных заседаний, назначенных по его делу. То есть Кузьминых проигнорировал почти каждое 4 заседание.

Избежание ответственности, игнорирование суда, пренебрежение к избирателям — все это уже стало частью политического портрета Кузьминых. Как так случилось, что нардеп, пойманный с деньгами в руках, до сих пор не понес никакого наказания? Подробности — в нашем видеосюжете.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" при получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "переховування" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств.