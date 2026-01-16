В Киеве за 15 дней Нового года объявили 28 воздушных тревог: сколько длилась опасность

С начала 2026 года в Киеве воздушная тревога звучала 28 раз. Общая продолжительность опасности составила более 29 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киев цифровой.

Детали

С 1 января 2026 года в столице прозвучало 28 воздушных тревог в связи с российской военной агрессией. Общее время опасности составило 29 часов 7 минут. В течение этого времени жители Киева вынуждены были находиться в укрытиях из-за угрозы с воздуха.

Для сравнения: в аналогичный период, с 1 по 15 января 2025 года, в Киеве объявили 31 воздушную тревогу. Тогда общая продолжительность опасности составила 26 часов 4 минуты. Таким образом, в этом году тревог было меньше, но они длились дольше.

Воздушные тревоги остаются постоянным элементом жизни Киева с начала полномасштабной войны. Всего с 24 февраля 2022 года в столице прозвучало 1980 тревог, а суммарное время опасности достигло 2409 часов 20 минут.

Напомним

Ночью 15 января Россия атаковала Украину 82 дронами, в том числе реактивными "шахедами". 61 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 16 января Россия атаковала Украину 76 ударными БПЛА различных типов. ВСУ сбили или подавили 53 вражеских беспилотника, зафиксировано попадание 19 дронов.

По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте произошло 180 боевых столкновений, а враг сбросил 234 управляемые авиабомбы.