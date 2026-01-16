В Киеве за 15 дней Нового года объявили 28 воздушных тревог: сколько длилась опасность

$43.180.08
50.320.20
ukenru
05:32 • 4602 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 13529 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 24830 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 30830 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 65984 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 76460 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39043 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34806 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54062 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 43194 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 6256 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 10435 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 3306 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 9124 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 4854 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 18746 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 51175 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 65984 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 76460 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 64216 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 12555 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25093 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 46656 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80255 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71039 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Truth Social

В Киеве за 15 дней Нового года объявили 28 воздушных тревог: сколько длилась опасность

Киев • УНН

 • 394 просмотра

С начала 2026 года в Киеве зафиксировано 28 воздушных тревог, общая продолжительность которых составила более 29 часов. Это меньше тревог, но дольше по времени, чем за аналогичный период прошлого года.

В Киеве за 15 дней Нового года объявили 28 воздушных тревог: сколько длилась опасность

С начала 2026 года в Киеве воздушная тревога звучала 28 раз. Общая продолжительность опасности составила более 29 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киев цифровой.

Детали

С 1 января 2026 года в столице прозвучало 28 воздушных тревог в связи с российской военной агрессией. Общее время опасности составило 29 часов 7 минут. В течение этого времени жители Киева вынуждены были находиться в укрытиях из-за угрозы с воздуха.

Для сравнения: в аналогичный период, с 1 по 15 января 2025 года, в Киеве объявили 31 воздушную тревогу. Тогда общая продолжительность опасности составила 26 часов 4 минуты. Таким образом, в этом году тревог было меньше, но они длились дольше.

Воздушные тревоги остаются постоянным элементом жизни Киева с начала полномасштабной войны. Всего с 24 февраля 2022 года в столице прозвучало 1980 тревог, а суммарное время опасности достигло 2409 часов 20 минут.

Напомним

Ночью 15 января Россия атаковала Украину 82 дронами, в том числе реактивными "шахедами". 61 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 16 января Россия атаковала Украину 76 ударными БПЛА различных типов. ВСУ сбили или подавили 53 вражеских беспилотника, зафиксировано попадание 19 дронов.

По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте произошло 180 боевых столкновений, а враг сбросил 234 управляемые авиабомбы.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Киев