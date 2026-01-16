53 з 76 дронів знешкодили під час нічної атаки рф над Україною
У ніч на 16 січня росія атакувала Україну 76 ударними БпЛА різних типів. ЗСУ збили або придушили 53 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 19 дронів.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 січня (з 18:00 15 січня) противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, близько 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
