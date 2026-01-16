$43.180.08
15 січня, 22:04 • 6694 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 18712 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 26058 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 59176 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 70844 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37634 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34082 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 53081 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42502 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44751 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського

15 січня, 08:19 • 59176 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 70844 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН

14 січня, 12:53 • 61416 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січня

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Станом на 16 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1370 окупантів за добу, загальні втрати рф перевищили 1 224 000 осіб. Також знищено 48 артилерійських систем та 527 БПЛА.

Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січня

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ. Станом на ранок 16 січня 2026 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила позначку в 1 224 000 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби Сили оборони України знешкодили ще 1370 загарбників. Особливу увагу привертає високий показник знищеної артилерії - за 24 години ворог втратив 48 артилерійських систем.

Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці11.01.26, 15:53 • 41664 перегляди

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 224 460 (+1 370) осіб;
    • танків - 11 563 (+6) од;
      • артилерійських систем - 36 230 (+48) од;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 884 (+527) од;
          • автомобільної техніки та автоцистерн - 74 486 (+180) од;
            • бойових броньованих машин - 23 908 (+4) од;
              • РСЗВ - 1 614 (+3) од;
                • спеціальної техніки - 4 044 (+2) од.

                  Ситуація в небі та на морі

                  Показники втрат авіації (434 літаки та 347 гелікоптерів) та флоту (28 кораблів/катерів і 2 підводні човни) за останню добу залишилися без змін. Водночас активність ворожих безпілотників залишається надзвичайно високою: за добу було збито 527 дронів різних типів.

                  Дані щодо втрат постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на сході та півдні України залишається на високому рівні. 

                  Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 35999 переглядiв

                  Степан Гафтко

                  Війна в Україні
                  Техніка
                  Воєнний стан
                  Війна в Україні
                  Сутички
                  Генеральний штаб Збройних сил України
                  Україна