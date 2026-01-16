Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січня

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ. Станом на ранок 16 січня 2026 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила позначку в 1 224 000 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби Сили оборони України знешкодили ще 1370 загарбників. Особливу увагу привертає високий показник знищеної артилерії - за 24 години ворог втратив 48 артилерійських систем.

Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:

особового складу - близько 1 224 460 (+1 370) осіб;

танків - 11 563 (+6) од;

артилерійських систем - 36 230 (+48) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 884 (+527) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 74 486 (+180) од;

бойових броньованих машин - 23 908 (+4) од;

РСЗВ - 1 614 (+3) од;

спеціальної техніки - 4 044 (+2) од.

Ситуація в небі та на морі

Показники втрат авіації (434 літаки та 347 гелікоптерів) та флоту (28 кораблів/катерів і 2 підводні човни) за останню добу залишилися без змін. Водночас активність ворожих безпілотників залишається надзвичайно високою: за добу було збито 527 дронів різних типів.

Дані щодо втрат постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на сході та півдні України залишається на високому рівні.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях