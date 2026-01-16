За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск. По состоянию на утро 16 января 2026 года общее количество ликвидированного личного состава врага превысило отметку в 1 224 000 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение последних суток Силы обороны Украины обезвредили еще 1370 захватчиков. Особое внимание привлекает высокий показатель уничтоженной артиллерии – за 24 часа враг потерял 48 артиллерийских систем.

Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;

танков – 11 563 (+6) ед;

артиллерийских систем – 36 230 (+48) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 74 486 (+180) ед;

боевых бронированных машин – 23 908 (+4) ед;

РСЗО – 1 614 (+3) ед;

специальной техники – 4 044 (+2) ед.

Ситуация в небе и на море

Показатели потерь авиации (434 самолета и 347 вертолетов) и флота (28 кораблей/катеров и 2 подводные лодки) за последние сутки остались без изменений. В то же время активность вражеских беспилотников остается чрезвычайно высокой: за сутки было сбито 527 дронов различных типов.

Данные по потерям постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на востоке и юге Украины остается на высоком уровне.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях