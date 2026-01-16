$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 22:04 • 7690 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 19791 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 26759 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 60205 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 71728 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37843 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34234 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 53216 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42603 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44864 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского

15 января, 08:19 • 60205 просмотра
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 60205 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 71728 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 61795 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

По состоянию на 16 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1370 оккупантов за сутки, общие потери РФ превысили 1 224 000 человек. Также уничтожено 48 артиллерийских систем и 527 БПЛА.

За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск. По состоянию на утро 16 января 2026 года общее количество ликвидированного личного состава врага превысило отметку в 1 224 000 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение последних суток Силы обороны Украины обезвредили еще 1370 захватчиков. Особое внимание привлекает высокий показатель уничтоженной артиллерии – за 24 часа враг потерял 48 артиллерийских систем.

Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности11.01.26, 15:53 • 41669 просмотров

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;
    • танков – 11 563 (+6) ед;
      • артиллерийских систем – 36 230 (+48) ед;
        • БПЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527) ед;
          • автомобильной техники и автоцистерн – 74 486 (+180) ед;
            • боевых бронированных машин – 23 908 (+4) ед;
              • РСЗО – 1 614 (+3) ед;
                • специальной техники – 4 044 (+2) ед.

                  Ситуация в небе и на море

                  Показатели потерь авиации (434 самолета и 347 вертолетов) и флота (28 кораблей/катеров и 2 подводные лодки) за последние сутки остались без изменений. В то же время активность вражеских беспилотников остается чрезвычайно высокой: за сутки было сбито 527 дронов различных типов.

                  Данные по потерям постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на востоке и юге Украины остается на высоком уровне. 

                  Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 36016 просмотров

                  Степан Гафтко

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Столкновения
                  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                  Украина