53 из 76 дронов обезвредили во время ночной атаки рф над Украиной

Эксклюзив
08:00 • 320 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 5390 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 14153 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 25412 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 31311 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 66603 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 76967 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39188 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34872 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54194 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 7078 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 10887 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 3900 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 9974 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 5664 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 19091 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 51526 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 66603 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 76967 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 64508 просмотра
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 12678 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25238 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 46772 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80368 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71150 просмотра
53 из 76 дронов обезвредили во время ночной атаки рф над Украиной

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

В ночь на 16 января россия атаковала Украину 76 ударными БПЛА различных типов. ВСУ сбили или подавили 53 вражеских беспилотника, зафиксировано попадание 19 дронов.

53 из 76 дронов обезвредили во время ночной атаки рф над Украиной

россия ночью ударила по Украине 76 дронами, 53 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 января (с 18:00 15 января) противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января16.01.26, 06:55 • 10052 просмотра

Юлия Шрамко

