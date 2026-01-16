53 из 76 дронов обезвредили во время ночной атаки рф над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 16 января россия атаковала Украину 76 ударными БПЛА различных типов. ВСУ сбили или подавили 53 вражеских беспилотника, зафиксировано попадание 19 дронов.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 января (с 18:00 15 января) противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
