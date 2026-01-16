$43.180.08
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 08:08
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

15 січня відбулося 180 бойових зіткнень, окупанти завдали 2 ракетних та 97 авіаційних ударів, скинувши 234 керовані авіабомби. Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника.

На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби - Генштаб

Впродовж минулої доби 15 січня відбулось 180 бойових зіткнень. Окупанти скинули по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 57 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БПЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив десять атак, поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя, Січневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Нагадаємо

росіяни атакували Україну у ніч на 16 січня 76 ударними БПЛА різних типів. ЗСУ збили або придушили 53 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 19 дронів.

Євген Устименко

