На фронте произошло 180 боевых столкновений, враг сбросил 234 управляемые авиабомбы - Генштаб

За прошедшие сутки 15 января произошло 180 боевых столкновений. Оккупанты сбросили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применили 3 ракеты и сбросили 234 управляемые авиабомбы.

Также было задействовано для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественка, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отбили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закотного.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Вольного, Родинского, Нового Шахового, Сухецкого.

На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Злагода, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Сечневое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений, в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 527 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 180 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

россияне атаковали Украину в ночь на 16 января 76 ударными БПЛА различных типов. ВСУ сбили или подавили 53 вражеских беспилотника, зафиксировано попадание 19 дронов.