У Києві за 15 днів Нового року оголосили 28 повітряних тривог: скільки тривала небезпека

З початку 2026 року у Києві повітряна тривога лунала 28 разів. Загальна тривалість небезпеки склала понад 29 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київ цифровий.

Деталі

З 1 січня 2026 року в столиці пролунало 28 повітряних тривог у зв’язку з російською військовою агресією. Загальний час небезпеки склав 29 годин 7 хвилин. Впродовж цього часу мешканці Києва змушені були перебувати в укриттях через загрозу з повітря.

Для порівняння: у аналогічний період, з 1 по 15 січня 2025 року, в Києві оголосили 31 повітряну тривогу. Тоді загальна тривалість небезпеки склала 26 годин 4 хвилини. Таким чином, цього року тривог було менше, але вони тривали довше.

Повітряні тривоги залишаються постійним елементом життя Києва з початку повномасштабної війни. Загалом з 24 лютого 2022 року у столиці пролунало 1980 тривог, а сумарний час небезпеки досяг 2409 годин 20 хвилин.

Нагадаємо

Вночі 15 січня росія атакувала Україну 82 дронами, у тому числі реактивними "шахедами". 61 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 16 січня росія атакувала Україну 76 ударними БПЛА різних типів. ЗСУ збили або придушили 53 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 19 дронів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті відбулось 180 бойових зіткнень, а ворог скинув 234 керовані авіабомби.