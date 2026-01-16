$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 3072 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дело Юн Сок Ёля: экс-президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в препятствовании задержанию и уничтожении документов после отмены военного положения, введенного в декабре 2024 года.

Дело Юн Сок Ёля: экс-президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула огласил приговор бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинениям, связанным с введением им военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Экс-президента обвинили в том, что он приказал своей службе безопасности препятствовать его задержанию в январе 2025 года, а также подготовил и впоследствии уничтожил пересмотренную прокламацию после отмены указа о введении военного положения. Кроме того, Юн Сок Ёль обвиняется в нарушении прав девяти членов правительства, которых не пригласили на совещание по рассмотрению предложенного им плана введения военного положения.

В общей сложности экс-президент Южной Кореи является фигурантом восьми судебных процессов. Речь идет о попытке введения военного положения, вероятной коррупции его жены и смерти морского пехотинца в 2023 году.

Напомним

В Южной Корее специальный прокурор выступила с требованием смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
