Дело Юн Сок Ёля: экс-президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула огласил приговор бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинениям, связанным с введением им военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Экс-президента обвинили в том, что он приказал своей службе безопасности препятствовать его задержанию в январе 2025 года, а также подготовил и впоследствии уничтожил пересмотренную прокламацию после отмены указа о введении военного положения. Кроме того, Юн Сок Ёль обвиняется в нарушении прав девяти членов правительства, которых не пригласили на совещание по рассмотрению предложенного им плана введения военного положения.

В общей сложности экс-президент Южной Кореи является фигурантом восьми судебных процессов. Речь идет о попытке введения военного положения, вероятной коррупции его жены и смерти морского пехотинца в 2023 году.

Напомним

В Южной Корее специальный прокурор выступила с требованием смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля.