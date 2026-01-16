$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Керолайн Левітт
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Справа Юн Сок Йоля: експрезидента Південної Кореї засудили до 5 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Центральний районний суд Сеула засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до п'яти років позбавлення волі. Його звинуватили у перешкоджанні затриманню та знищенні документів після скасування воєнного стану, введеного у грудні 2024 року.

Справа Юн Сок Йоля: експрезидента Південної Кореї засудили до 5 років ув'язнення

Центральний районний суд Сеула оголосив вирок щодо колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Його засудили до п'яти років позбавлення волі за обвинуваченнями, пов'язаними із запровадженням ним воєнного стану у грудні 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Експрезидента звинуватили в тому, що він наказав своїй службі безпеки перешкоджати його затриманню в січні 2025 року, а також підготував і згодом знищив переглянуту прокламацію після скасування після скасування указу про введення воєнного положення. Крім того, Юн Сок Йоль звинувачується у порушенні прав дев'яти членів уряду, яких не запросили на нараду з розгляду запропонованого ним плану введення воєнного стану.

Загалом експрезидент Південної Кореї є фігурантом у восьми судових процесах. Йдеться про спробу запровадження воєнного стану, імовірну корупцію його дружини і смерті морського піхотинця в 2023 році.

Нагадаємо

У Південній Кореї спеціальний прокурор виступила з вимогою смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Юн Сок Йоль
Сеул
Південна Корея