У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля

Ексклюзив
12:46 • 1254 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
08:22 • 9616 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 14565 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 27030 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 44399 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 34146 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32787 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 54695 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22932 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23624 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Популярнi новини
Громадян США закликали негайно залишити Іран13 січня, 03:25 • 5810 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 10307 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 4366 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 12953 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 10233 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
12:46 • 1254 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 10621 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 54696 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 49532 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 55482 перегляди
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 41706 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 36551 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41867 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43728 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99859 перегляди
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"

У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Спеціальний прокурор вимагає смертної кари для колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Його звинувачують у спробі залишитися при владі через запровадження воєнного стану.

У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля

У Південній Кореї спеціальний прокурор виступила з вимогою смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля за оголошення воєнного стану, повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

У вівторок команда спеціального прокурора вимагала смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля за невдале запровадження ним воєнного стану, назвавши його ватажком повстання, який прагнув залишитися при владі, захопивши контроль над судовою та законодавчою гілками влади", - ідеться у публікації.

Команда спеціального прокурора Чо Ин Сока виступила з вимогою винесення такого вироку під час останнього слухання справи Юна в Центральному районному суді Сеула.

Експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед кримінальним судом за звинуваченням у повстанні13.04.25, 07:03 • 4694 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Воєнний стан
Юн Сок Йоль
Сеул
Південна Корея