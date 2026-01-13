У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля
Київ • УНН
Спеціальний прокурор вимагає смертної кари для колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Його звинувачують у спробі залишитися при владі через запровадження воєнного стану.
У Південній Кореї спеціальний прокурор виступила з вимогою смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля за оголошення воєнного стану, повідомляє Yonhap, пише УНН.
Деталі
У вівторок команда спеціального прокурора вимагала смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля за невдале запровадження ним воєнного стану, назвавши його ватажком повстання, який прагнув залишитися при владі, захопивши контроль над судовою та законодавчою гілками влади", - ідеться у публікації.
Команда спеціального прокурора Чо Ин Сока виступила з вимогою винесення такого вироку під час останнього слухання справи Юна в Центральному районному суді Сеула.
Експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед кримінальним судом за звинуваченням у повстанні13.04.25, 07:03 • 4694 перегляди