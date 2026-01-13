В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля
Киев • УНН
Специальный прокурор требует смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Его обвиняют в попытке остаться у власти через введение военного положения.
В Южной Корее специальный прокурор потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за объявление военного положения, сообщает Yonhap, пишет УНН.
Подробности
Во вторник команда специального прокурора потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за неудачное введение им военного положения, назвав его главарём восстания, который стремился остаться у власти, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти", - говорится в публикации.
Команда специального прокурора Чо Ын Сока выступила с требованием вынесения такого приговора во время последнего слушания дела Юна в Центральном районном суде Сеула.
