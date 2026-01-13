В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
12:46 • 1976 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 10098 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 14866 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 27288 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 44629 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 34288 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32905 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54919 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22938 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23627 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Граждан США призвали немедленно покинуть Иран13 января, 03:25 • 6282 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 10554 просмотра
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 4520 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 13199 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 10680 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 1976 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 11067 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54919 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 49730 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 55672 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 41845 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 36677 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41990 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43842 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99977 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор

В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Специальный прокурор требует смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Его обвиняют в попытке остаться у власти через введение военного положения.

В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее специальный прокурор потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за объявление военного положения, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Во вторник команда специального прокурора потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за неудачное введение им военного положения, назвав его главарём восстания, который стремился остаться у власти, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти", - говорится в публикации.

Команда специального прокурора Чо Ын Сока выступила с требованием вынесения такого приговора во время последнего слушания дела Юна в Центральном районном суде Сеула.

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предстанет перед уголовным судом по обвинению в мятеже13.04.25, 07:03 • 4694 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Военное положение
Юн Сок Ёль
Сеул
Южная Корея