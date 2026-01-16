И.о. президента Венесуэлы призвала к диалогу с США и открытию нефтяной промышленности

Фото: AP

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в своем первом обращении к нации в четверг, 15 января, призвала к радикальному пересмотру экономической модели страны. Она выступила за открытие нефтяной промышленности для масштабных иностранных инвестиций и нормализацию отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало менее чем через две недели после свержения Николаса Мадуро. Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, теперь настаивает на реформировании энергетического сектора, который годами находился под санкциями. Она призвала законодателей одобрить изменения, которые позволят иностранным компаниям получить доступ к крупнейшим в мире запасам нефти.

Временный лидер Венесуэлы изменила риторику после предупреждений Трампа

Венесуэла, находясь в отношениях свободной торговли с миром, может продавать продукцию своей энергетической промышленности - подчеркнула она в присутствии иностранных дипломатов.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме

Спасение социальной сферы и инфраструктуры

Новое видение власти предусматривает создание двух суверенных фондов благосостояния, куда будут направлены средства от экспорта сырья:

Фонд здравоохранения: для срочного обеспечения больниц, где сейчас не хватает даже элементарных материалов, таких как шприцы или хирургические винты.

Фонд инфраструктуры: для восстановления пришедших в упадок государственных объектов и сетей, которые не модернизировались годами.

Трамп и контроль над нефтью

Смена риторики происходит под значительным давлением Вашингтона. Администрация Дональда Трампа уже пообещала взять под контроль продажи венесуэльской нефти для обеспечения стабильности мировых рынков. Родригес фактически признала необходимость сотрудничества с США в рамках "новой политической реальности", что противоречит предыдущему антиамериканскому курсу режима Мадуро.

Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы