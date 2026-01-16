В.о. президента Венесуели закликала до діалогу зі США та відкриття нафтової промисловості
Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес закликала до перегляду економічної моделі країни. Вона виступила за відкриття нафтової промисловості для іноземних інвестицій та нормалізацію відносин зі США.
Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у своєму першому зверненні до нації в четвер, 15 січня, закликала до радикального перегляду економічної моделі країни. Вона виступила за відкриття нафтової промисловості для масштабних іноземних інвестицій та нормалізацію відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Заява пролунала менш ніж за два тижні після повалення Ніколаса Мадуро. Родрігес, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента, тепер наполягає на реформуванні енергетичного сектору, що роками перебував під санкціями. Вона закликала законодавців схвалити зміни, які дозволять іноземним компаніям отримати доступ до найбільших у світі запасів нафти.
Венесуела, перебуваючи у відносинах вільної торгівлі зі світом, може продавати продукцію своєї енергетичної промисловості
Порятунок соціальної сфери та інфраструктури
Нове бачення влади передбачає створення двох суверенних фондів добробуту, куди будуть спрямовані кошти від експорту сировини:
- Фонд охорони здоров'я: для термінового забезпечення лікарень, де наразі бракує навіть елементарних матеріалів, як-от шприців чи хірургічних гвинтів.
- Фонд інфраструктури: для відновлення занепалих державних об'єктів та мереж, що не модернізувалися роками.
Трамп і контроль над нафтою
Зміна риторики відбувається під значним тиском Вашингтона. Адміністрація Дональда Трампа вже пообіцяла взяти під контроль продажі венесуельської нафти для забезпечення стабільності світових ринків. Родрігес фактично визнала необхідність співпраці з США в рамках "нової політичної реальності", що суперечить попередньому антиамериканському курсу режиму Мадуро.
