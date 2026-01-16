$43.180.08
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
В.о. президента Венесуели закликала до діалогу зі США та відкриття нафтової промисловості

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес закликала до перегляду економічної моделі країни. Вона виступила за відкриття нафтової промисловості для іноземних інвестицій та нормалізацію відносин зі США.

В.о. президента Венесуели закликала до діалогу зі США та відкриття нафтової промисловості
Фото: AP

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у своєму першому зверненні до нації в четвер, 15 січня, закликала до радикального перегляду економічної моделі країни. Вона виступила за відкриття нафтової промисловості для масштабних іноземних інвестицій та нормалізацію відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Заява пролунала менш ніж за два тижні після повалення Ніколаса Мадуро. Родрігес, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента, тепер наполягає на реформуванні енергетичного сектору, що роками перебував під санкціями. Вона закликала законодавців схвалити зміни, які дозволять іноземним компаніям отримати доступ до найбільших у світі запасів нафти.

Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа05.01.26, 08:57 • 5455 переглядiв

Венесуела, перебуваючи у відносинах вільної торгівлі зі світом, може продавати продукцію своєї енергетичної промисловості

- наголосила вона у присутності іноземних дипломатів.

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо зустрілася з Трампом у Білому домі15.01.26, 23:26 • 2010 переглядiв

Порятунок соціальної сфери та інфраструктури

Нове бачення влади передбачає створення двох суверенних фондів добробуту, куди будуть спрямовані кошти від експорту сировини:

  • Фонд охорони здоров'я: для термінового забезпечення лікарень, де наразі бракує навіть елементарних матеріалів, як-от шприців чи хірургічних гвинтів.
    • Фонд інфраструктури: для відновлення занепалих державних об'єктів та мереж, що не модернізувалися роками.

      Трамп і контроль над нафтою

      Зміна риторики відбувається під значним тиском Вашингтона. Адміністрація Дональда Трампа вже пообіцяла взяти під контроль продажі венесуельської нафти для забезпечення стабільності світових ринків. Родрігес фактично визнала необхідність співпраці з США в рамках "нової політичної реальності", що суперечить попередньому антиамериканському курсу режиму Мадуро. 

      Трамп оголосив про "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели15.01.26, 07:44 • 5194 перегляди

      Степан Гафтко

