Трамп оголосив про "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес. Обговорювалися співпраця в енергетиці, видобуток корисних копалин, торгівля та національна безпека.
Сполучені Штати Америки планують стати партнером для Венесуели. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
Він розповів, що провів "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.
Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися
Він уточнив, що під час переговорів обговорювалися ключові теми, зокрема співпраця в енергетичній сфері, видобуток корисних копалин, торгівля та питання національної безпеки. За словами Трампа, потенційне партнерство між США та Венесуелою може бути вигідним для обох сторін.
"Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!" - спрогнозував президент США.
Нагадаємо
Днями Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". На скріншоті зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року.
