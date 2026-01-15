$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 24633 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 26832 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 27757 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 24361 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21016 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 18762 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15823 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15069 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 13163 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Трамп оголосив про "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дональд Трамп повідомив про розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес. Обговорювалися співпраця в енергетиці, видобуток корисних копалин, торгівля та національна безпека.

Трамп оголосив про "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели

Сполучені Штати Америки планують стати партнером для Венесуели. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

Він розповів, що провів "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.

Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися

- написав глава Білого дому.

Він уточнив, що під час переговорів обговорювалися ключові теми, зокрема співпраця в енергетичній сфері, видобуток корисних копалин, торгівля та питання національної безпеки. За словами Трампа, потенційне партнерство між США та Венесуелою може бути вигідним для обох сторін.

"Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!" - спрогнозував президент США.

Нагадаємо

Днями Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". На скріншоті зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року.

Битва за повноваження: Трамп тисне на сенаторів-республіканців перед голосуванням щодо Венесуели14.01.26, 20:42 • 3714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Венесуела
Дональд Трамп