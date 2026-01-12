Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели" у соцмережі Truth Social

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 січня, 18:21 • 12819 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 22570 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 22243 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 23474 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 42595 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 31663 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34153 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44103 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68970 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45573 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
84%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися автоVideo11 січня, 19:23 • 3990 перегляди
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 4458 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 4242 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto00:00 • 4356 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 2948 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 42581 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 59684 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 108140 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 134535 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 103640 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Джером Пауелл
Лев XIV
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Херсонська область
Ґренландія
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 3074 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 4442 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22588 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 25234 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 81077 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times

Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели" у соцмережі Truth Social

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". На скріншоті зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року.

Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели" у соцмережі Truth Social

Дональд Трамп знову привернув увагу, опублікувавши у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". На скріншоті, поширеному в мережі, зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Цей крок викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та здивування серед політичних аналітиків, адже офіційно Дональд Трамп не займає жодних державних посад у Венесуелі.

Наразі офіційних коментарів від Білого дому чи представників венесуельської опозиції щодо цієї публікації немає. 

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро04.01.26, 04:44 • 76157 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Truth Social
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп