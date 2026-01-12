Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели" у соцмережі Truth Social

Дональд Трамп знову привернув увагу, опублікувавши у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". На скріншоті, поширеному в мережі, зазначено, що Трамп нібито "вступив на цю посаду" у січні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Цей крок викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах та здивування серед політичних аналітиків, адже офіційно Дональд Трамп не займає жодних державних посад у Венесуелі.

Наразі офіційних коментарів від Білого дому чи представників венесуельської опозиції щодо цієї публікації немає.

