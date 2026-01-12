Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

$42.990.00
11 января, 18:21 • 12886 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 22747 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 22335 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 23552 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 42750 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 31765 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34184 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44129 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69016 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45602 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23 • 4152 просмотра
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 4634 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 4466 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 4596 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 3086 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 42751 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 59736 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 108189 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 134581 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 103689 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Соединённые Штаты
Украина
Херсонская область
Гренландия
Китай
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 3216 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 4626 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22608 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25251 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81095 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". На скриншоте указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года.

Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

Дональд Трамп снова привлек внимание, опубликовав в своей социальной сети Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". На скриншоте, распространенном в сети, указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года. Об этом пишет УНН.

Подробности

Этот шаг вызвал бурную реакцию в социальных сетях и удивление среди политических аналитиков, ведь официально Дональд Трамп не занимает никаких государственных должностей в Венесуэле.

Пока официальных комментариев от Белого дома или представителей венесуэльской оппозиции относительно этой публикации нет. 

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро04.01.26, 04:44 • 76157 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Truth Social
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп