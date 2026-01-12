Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

Дональд Трамп снова привлек внимание, опубликовав в своей социальной сети Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". На скриншоте, распространенном в сети, указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года. Об этом пишет УНН.

Подробности

Этот шаг вызвал бурную реакцию в социальных сетях и удивление среди политических аналитиков, ведь официально Дональд Трамп не занимает никаких государственных должностей в Венесуэле.

Пока официальных комментариев от Белого дома или представителей венесуэльской оппозиции относительно этой публикации нет.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро