Битва за повноваження: Трамп тисне на сенаторів-республіканців перед голосуванням щодо Венесуели

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Сенат США готується голосувати за резолюцію, що обмежує право президента Трампа на військові дії у Венесуелі. Трамп тисне на республіканців, які підтримали просування резолюції.

Битва за повноваження: Трамп тисне на сенаторів-республіканців перед голосуванням щодо Венесуели

У середу Сенат США готується до вирішального голосування за резолюцію, що має обмежити право президента Дональда Трампа на проведення самостійних військових дій у Венесуелі. Документ з’явився як реакція на нещодавнє захоплення американськими спецпризначенцями Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп розгорнув масштабну кампанію тиску на сенаторів від Республіканської партії, які минулого тижня підтримали просування резолюції. Під час виступу в Мічигані він публічно розкритикував групу "перебіжчиків", назвавши сенатора Ренда Пола "невдахою", а Сьюзен Коллінз та Лізу Мурковскі - "катастрофами". Трамп стверджує, що закон "зв'язує йому руки" після однієї з найуспішніших операцій в історії.

Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО14.01.26, 08:55 • 15968 переглядiв

Позиції сторін та сумніви сенаторів

Ситуація в Сенаті залишається непевною через зміну настроїв серед республіканців:

  • Джош Хоулі (Міссурі) натякнув на зміну позиції після розмови з Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, який запевнив у відсутності планів щодо наземного вторгнення.
    • Сьюзен Коллінз (Мен) підтвердила, що продовжує підтримувати обмеження повноважень.
      • Тодд Янг (Індіана) може стати власником вирішального голосу, проте він поки не розкриває своїх намірів.

        Політичне значення голосування

        Демократи наполягають на ухваленні резолюції, наголошуючи на конституційній ролі Конгресу у питаннях війни. Сенатор Тім Кейн заявив, що законодавці не мають голосувати за власну "непотрібність".

        Навіть у разі схвалення Сенатом, документ навряд чи набуде чинності, оскільки потребує підпису самого президента. Проте це голосування стало ключовим тестом на лояльність республіканців та готовність Сенату контролювати зовнішньополітичні амбіції Трампа в Західній півкулі. 

        Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT08.01.26, 23:40 • 15251 перегляд

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Мен (штат)
        Міссурі (штат)
        Марко Рубіо
        Ніколас Мадуро
        Демократична партія США
        Сенат Сполучених Штатів Америки
        Республіканська партія США
        Конгрес США
        Венесуела
        Сьюзен Маргарет Коллінз
        Ренд Пол
        Мічиган
        Дональд Трамп
        Індіана