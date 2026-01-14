Битва за повноваження: Трамп тисне на сенаторів-республіканців перед голосуванням щодо Венесуели
Київ • УНН
Сенат США готується голосувати за резолюцію, що обмежує право президента Трампа на військові дії у Венесуелі. Трамп тисне на республіканців, які підтримали просування резолюції.
У середу Сенат США готується до вирішального голосування за резолюцію, що має обмежити право президента Дональда Трампа на проведення самостійних військових дій у Венесуелі. Документ з’явився як реакція на нещодавнє захоплення американськими спецпризначенцями Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.
Деталі
Президент Трамп розгорнув масштабну кампанію тиску на сенаторів від Республіканської партії, які минулого тижня підтримали просування резолюції. Під час виступу в Мічигані він публічно розкритикував групу "перебіжчиків", назвавши сенатора Ренда Пола "невдахою", а Сьюзен Коллінз та Лізу Мурковскі - "катастрофами". Трамп стверджує, що закон "зв'язує йому руки" після однієї з найуспішніших операцій в історії.
Позиції сторін та сумніви сенаторів
Ситуація в Сенаті залишається непевною через зміну настроїв серед республіканців:
- Джош Хоулі (Міссурі) натякнув на зміну позиції після розмови з Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, який запевнив у відсутності планів щодо наземного вторгнення.
- Сьюзен Коллінз (Мен) підтвердила, що продовжує підтримувати обмеження повноважень.
- Тодд Янг (Індіана) може стати власником вирішального голосу, проте він поки не розкриває своїх намірів.
Політичне значення голосування
Демократи наполягають на ухваленні резолюції, наголошуючи на конституційній ролі Конгресу у питаннях війни. Сенатор Тім Кейн заявив, що законодавці не мають голосувати за власну "непотрібність".
Навіть у разі схвалення Сенатом, документ навряд чи набуде чинності, оскільки потребує підпису самого президента. Проте це голосування стало ключовим тестом на лояльність республіканців та готовність Сенату контролювати зовнішньополітичні амбіції Трампа в Західній півкулі.
