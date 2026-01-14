Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле

$43.180.08
17:38 • 2730 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 5646 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 7340 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 10658 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 12521 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12424 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 13006 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11939 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17884 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10345 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 23413 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 37527 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 51781 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 64584 просмотра
Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Сенат США готовится голосовать за резолюцию, ограничивающую право президента Трампа на военные действия в Венесуэле. Трамп давит на республиканцев, поддержавших продвижение резолюции.

Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле

В среду Сенат США готовится к решающему голосованию по резолюции, которая должна ограничить право президента Дональда Трампа на проведение самостоятельных военных действий в Венесуэле. Документ появился как реакция на недавний захват американскими спецназовцами Николаса Мадуро. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп развернул масштабную кампанию давления на сенаторов от Республиканской партии, которые на прошлой неделе поддержали продвижение резолюции. Во время выступления в Мичигане он публично раскритиковал группу "перебежчиков", назвав сенатора Рэнда Пола "неудачником", а Сьюзен Коллинз и Лизу Мурковски - "катастрофами". Трамп утверждает, что закон "связывает ему руки" после одной из самых успешных операций в истории.

Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО14.01.26, 08:55 • 16028 просмотров

Позиции сторон и сомнения сенаторов

Ситуация в Сенате остается неопределенной из-за изменения настроений среди республиканцев:

  • Джош Хоули (Миссури) намекнул на изменение позиции после разговора с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, который заверил в отсутствии планов по наземному вторжению.
    • Сьюзен Коллинз (Мэн) подтвердила, что продолжает поддерживать ограничения полномочий.
      • Тодд Янг (Индиана) может стать обладателем решающего голоса, однако он пока не раскрывает своих намерений.

        Политическое значение голосования

        Демократы настаивают на принятии резолюции, подчеркивая конституционную роль Конгресса в вопросах войны. Сенатор Тим Кейн заявил, что законодатели не должны голосовать за собственную "ненужность".

        Даже в случае одобрения Сенатом, документ вряд ли вступит в силу, поскольку требует подписи самого президента. Однако это голосование стало ключевым тестом на лояльность республиканцев и готовность Сената контролировать внешнеполитические амбиции Трампа в Западном полушарии. 

        Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT08.01.26, 23:40 • 15251 просмотр

        Степан Гафтко

