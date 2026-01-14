Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле
Киев • УНН
Сенат США готовится голосовать за резолюцию, ограничивающую право президента Трампа на военные действия в Венесуэле. Трамп давит на республиканцев, поддержавших продвижение резолюции.
В среду Сенат США готовится к решающему голосованию по резолюции, которая должна ограничить право президента Дональда Трампа на проведение самостоятельных военных действий в Венесуэле. Документ появился как реакция на недавний захват американскими спецназовцами Николаса Мадуро. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.
Детали
Президент Трамп развернул масштабную кампанию давления на сенаторов от Республиканской партии, которые на прошлой неделе поддержали продвижение резолюции. Во время выступления в Мичигане он публично раскритиковал группу "перебежчиков", назвав сенатора Рэнда Пола "неудачником", а Сьюзен Коллинз и Лизу Мурковски - "катастрофами". Трамп утверждает, что закон "связывает ему руки" после одной из самых успешных операций в истории.
Позиции сторон и сомнения сенаторов
Ситуация в Сенате остается неопределенной из-за изменения настроений среди республиканцев:
- Джош Хоули (Миссури) намекнул на изменение позиции после разговора с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, который заверил в отсутствии планов по наземному вторжению.
- Сьюзен Коллинз (Мэн) подтвердила, что продолжает поддерживать ограничения полномочий.
- Тодд Янг (Индиана) может стать обладателем решающего голоса, однако он пока не раскрывает своих намерений.
Политическое значение голосования
Демократы настаивают на принятии резолюции, подчеркивая конституционную роль Конгресса в вопросах войны. Сенатор Тим Кейн заявил, что законодатели не должны голосовать за собственную "ненужность".
Даже в случае одобрения Сенатом, документ вряд ли вступит в силу, поскольку требует подписи самого президента. Однако это голосование стало ключевым тестом на лояльность республиканцев и готовность Сената контролировать внешнеполитические амбиции Трампа в Западном полушарии.
