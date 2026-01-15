Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о разговоре с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Обсуждались сотрудничество в энергетике, добыча полезных ископаемых, торговля и национальная безопасность.
Соединенные Штаты Америки планируют стать партнером для Венесуэлы. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
Он рассказал, что провел "очень плодотворный" разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться
Он уточнил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. По словам Трампа, потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.
"Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!" - спрогнозировал президент США.
Напомним
На днях Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". На скриншоте указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года.
Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле14.01.26, 20:42 • 3704 просмотра