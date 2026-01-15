Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы

$43.180.08
02:34 • 23839 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 24576 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 26781 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 27715 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 24340 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 21005 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 18756 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 15821 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15068 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 13162 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 31041 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 42114 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 49488 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 65070 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 75596 просмотра
Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп сообщил о разговоре с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Обсуждались сотрудничество в энергетике, добыча полезных ископаемых, торговля и национальная безопасность.

Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки планируют стать партнером для Венесуэлы. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

Он рассказал, что провел "очень плодотворный" разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться

- написал глава Белого дома.

Он уточнил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. По словам Трампа, потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.

"Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!" - спрогнозировал президент США.

Напомним

На днях Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". На скриншоте указано, что Трамп якобы "вступил в эту должность" в январе 2026 года.

Битва за полномочия: Трамп давит на сенаторов-республиканцев перед голосованием по Венесуэле14.01.26, 20:42 • 3704 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Энергетика
Венесуэла
Дональд Трамп