Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр

В Украине есть запасы горючего более чем на 20 дней и импорт продолжается. Запасы газа также есть, ограничений по газу не применяется. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Ситуацию с горючим держим на контроле, это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов более чем на 20 дней. Импорт продолжаем - сообщил Шмыгаль.

Министр энергетики добавил:

Ситуация с запасами газа также контролируемая. Импорт продолжается, добыча продолжается. Газовая инфраструктура тоже под постоянными атаками. Здесь без деталей. Но запасы есть. Ограничений по газу не применяем, восстанавливаем и усиливаем защиту

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль