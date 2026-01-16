Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2998 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 10230 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 16081 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 27322 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 32799 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 68762 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 78987 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39360 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 35015 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54421 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 9862 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 12634 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 7220 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 11724 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 9042 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 20778 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 53137 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 68762 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 78988 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 65868 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Николас Мадуро
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 13352 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25863 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 47359 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80935 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71692 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Truth Social

Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украина обеспечена топливом более чем на 20 дней, импорт продолжается. Запасы газа также контролируемы, ограничений нет.

Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр

В Украине есть запасы горючего более чем на 20 дней и импорт продолжается. Запасы газа также есть, ограничений по газу не применяется. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Ситуацию с горючим держим на контроле, это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов более чем на 20 дней. Импорт продолжаем

- сообщил Шмыгаль.

Министр энергетики добавил:

Ситуация с запасами газа также контролируемая. Импорт продолжается, добыча продолжается. Газовая инфраструктура тоже под постоянными атаками. Здесь без деталей. Но запасы есть. Ограничений по газу не применяем, восстанавливаем и усиливаем защиту

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль16.01.26, 10:41 • 202 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Укргаздобыча
Украина
Денис Шмыгаль