Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Киев • УНН
Украина обеспечена топливом более чем на 20 дней, импорт продолжается. Запасы газа также контролируемы, ограничений нет.
В Украине есть запасы горючего более чем на 20 дней и импорт продолжается. Запасы газа также есть, ограничений по газу не применяется. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.
Ситуацию с горючим держим на контроле, это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов более чем на 20 дней. Импорт продолжаем
Министр энергетики добавил:
Ситуация с запасами газа также контролируемая. Импорт продолжается, добыча продолжается. Газовая инфраструктура тоже под постоянными атаками. Здесь без деталей. Но запасы есть. Ограничений по газу не применяем, восстанавливаем и усиливаем защиту
В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль16.01.26, 10:41 • 202 просмотра